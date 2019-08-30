https://static.news.ru/photo/94cb1732-cb36-11e9-b92c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал проблемой отсутствие на Волге современного пассажирского флота.

Глава кабмина отметил, что средний возраст волжских судов составляет примерно 40 лет. Новые не строятся из-за отсутствия инвестиций.

Но все равно нужно думать об этом: что предпринять для того, чтобы такой пассажирский флот на Волге появился, — цитирует премьера РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что в Якутии началось строительство судоверфи. Её запуск запланирован на 2021 год. Предполагается, что она будет выпускать до 10 речных судов ежегодно.