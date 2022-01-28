Медведев рассказал об уровне зарплат россиян при переходе к четырёхдневке

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев рассказал в интервью российским СМИ, что переход к четырёхдневной рабочей неделе должен пройти с сохранением тех же зарплат, что и при пятидневке, пишет ТАСС. Он отметил, что после начала пандемии многие сотрудники предпочитают работать удалённо, большое количество процессов «свернулось в онлайн».

Никто никогда не говорил, что четырёхдневная рабочая неделя это минус в деньгах. Нет, конечно. За четыре дня нужно получать так же, как сейчас за пять, — подчеркнул он.

Медведев также акцентировал внимание на том, что с начала пандемии люди стали работать из дома. Нередко такие сотрудники говорят о неготовности возвращаться к формату работы в офисе, так как удалёнка им в большей степени подходит.

По мнению зампреда СБ РФ, очевидно, что для таких работников рабочая неделя необязательно должна быть пятидневной.

В некоторых случаях и четыре [дня] достаточно. А в некоторых случаях, когда это необходимо, можно и в воскресенье трудиться, — отметил он.

Медведев подчеркнул, что для развития этого тренда именно пандемия создала необходимые условия.

А мы этому тренду всячески способствуем, потому что по инициативе «Единой России» были приняты изменения в трудовое законодательство по удалённому труду, по онлайн-труду, по подсчёту рабочего времени, по оплате труда за этот период. Так что мы эти тенденции уже сейчас формируем, закрепляем, я бы сказал, — сообщил он.

Ранее президент школы управления «Сколково» Андрей Шаронов рассказал, что некоторые российские компании уже попробовали ввести четырёхдневную рабочую неделю. Однако результаты эксперимента ему неизвестны. Он предположил, что возможность введения четырёхдневки зависит от уровня производительности сотрудников.