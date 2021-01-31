Медведев объяснил, почему в РФ должны применяться отечественные вакцины

https://static.news.ru/photo/574f2998-645a-11eb-b143-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в России делается упор на вакцинации от коронавируса отечественными препаратами, которые прошли апробацию и признаны безопасными.

По его словам, в стране разработали три разных вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и центра имени Чумакова. Медведев отметил, что к вакцинам в РФ относятся по принципам эффективности и безопасности, сообщает РИА Новости.

Напомню, что «Спутник V» основан на использовании аденовирусов, причём двух разных компонентов, а «ЭпиВакКорона» — там синтезированный белок специальный, по сути представляющий из себя кусочки, нарезку отдельных элементов этого коронавируса, наиболее важных, для того, чтобы у человека сформировался иммунитет, — пояснил зампред Совбеза.

Он также назвал препарат центра имени Чумакова наиболее классической вакциной, поскольку она работает по тем же принципам, по которым вакцины работают «уже 200 лет».

Ранее NEWS.ru сообщал, что любые скопления большого числа людей в период пандемии опасны, поэтому сейчас нельзя их «вытаскивать» на улицы в политических целях. Об этом заявил Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал несанкционированные акции протеста, проходящие в России две последние недели.