21 января 2026 в 12:00

Медовик «Уют»: душистые коржи и нежный сметанный крем. Домашнее тепло и сладость в каждой крошке

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Медовик «Уют»: душистые коржи и нежный сметанный крем. Беру мед, яйца и сметану — готовлю торт, который наполнит дом теплом и ароматом детства. Это гениально просто и невероятно вкусно: классика домашней выпечки, где каждый ингредиент знаком и любим.

Получается обалденная вкуснятина: мягкие, как бархат, душистые медовые коржи с легкой пряной ноткой и воздушный, тающий сметанный крем, который пропитывает каждый слой, создавая невероятно нежную и влажную текстуру.

Для приготовления вам понадобится: для коржей: 2 яйца, 1 стакан сахара, 2 ст. л. меда, 100 г сливочного масла, 1 ч. л. соды, 3 стакана муки (примерно). Для крема: 800 г густой сметаны (20–25%), 1,5 стакана сахарной пудры, ванилин. В сотейнике смешайте яйца, сахар, мед и масло. Постоянно помешивая, растопите на среднем огне до однородности. Снимите с огня, добавьте соду — масса вспенится. Постепенно вводите просеянную муку, замешивая мягкое тесто. Разделите его на 7-8 частей, каждую тонко раскатайте в круг, проколите вилкой и выпекайте на пергаменте при 180 °C 5–7 минут каждый корж. Горячие коржи сразу обрезайте по тарелке, а крошки сохраните. Для крема взбейте сметану с сахарной пудрой и ванилином. Остывшие коржи обильно промажьте кремом, соберите торт. Бока и верх также смажьте кремом и обсыпьте крошкой. Дайте торту настояться в холодильнике минимум 8 часов, а лучше ночь — тогда он станет по-настоящему нежным и пропитанным.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

рецепты
торты
кулинария
медовики
Мария Левицкая
М. Левицкая
