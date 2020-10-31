https://static.news.ru/photo/7bd587da-1ce3-11eb-bdd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики выявили 18 257 новых случаев COVID-19 в РФ за сутки в 84 регионах. За всё время пандемии заболели 1 655 038 граждан.

Кроме того, за минувшие 24 часа выздоровели 10 360 пациентов в РФ с подтверждённой коронавирусной инфекцией нового типа, передаёт портал стопкоронавирус.рф. Всего исцелились 1 236 033 человека. Активных случаев COVID-19 в России — 390 532.

Кроме того, за последние сутки в РФ скончались от коронавируса 238 заражённых. Общее число погибших от недуга — 28 473 по данным на утро 2 ноября 2020 года.

Эксперты Имперского колледжа Лондона рассчитали коэффициент летальности от коронавирусной инфекции COVID-19. Были изучены 175 научных работ и результаты десяти тестирований на антитела. В итоге исследователи пришли к выводу, что в странах с высоким уровнем дохода коэффициент летальности составляет 1,15%, а в бедных странах — 0,23%.

Более высокий показатель смертности в развитых странах, как считают учёные, связан с большим числом жителей преклонного возраста. Согласно полученным данным, риск смерти от коронавируса удваивается с увеличением возраста на каждые восемь лет. У пациентов младше 40 лет коэффициент достигает примерно 0,1%, а в возрастной группе старше 80 лет — 5% и более.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство России выделило регионам 5,04 млрд рублей на обеспечение заболевших коронавирусом бесплатными лекарственными препаратами. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.