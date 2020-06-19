Медики провели свыше 16 млн тестов на COVID-19 в России

Российские медики за всё время пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) сделали свыше 16,3 млн тестов на выявление заболевания. Под наблюдением специалистов остаются 310 тысяч человек из-за подозрения на заражение.
Роспотребнадзор выпустил свыше 270 нормативных документов и методических материалов. Ведомство обращает особое внимание на дезинфекцию транспортных узлов, помещений, посуды в столовых и инвентаря в заведениях общепита. Соответствующие предложения отправлены Минтрансу РФ и региональным властям,
Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 529 обсерваторов на 50 799 мест, из них развернуто 320 обсерваторов на 34 984 места, где размещено 10 639 человек, —
Более 453 тысяч человек скончались в мире от связанных с коронавирусом заболеваний с начала пандемии. Из них 4,3 тысячи умерли за последние сутки. Днём ранее этот показатель составлял 5,2 тысячи.
В общей сложности в мире на сегодняшний день зафиксировано 8,4 млн случаев заражения COVID-19. За последние 24 часа было выявлено 114,7 тысячи новых инфицированных. Это на 60 тысяч менее, чем сутками ранее.
В первую десятку также входят Великобритания, Испания, Перу, Италия, Чили, Иран и Франция. В общей сложности коронавирус зафиксирован более чем в 200 странах мира. Наименьшее количество заболевших в Лесото — 4 человека.
За время пандемии в мире выздоровели 4,1 млн пациентов. В России болезнь победили более 313,9 тысячи человек.
Ранее NEWS.ru писал, что в России стартовали клинические испытания вакцины от коронавируса. Опытный препарат был введён первым 18 добровольцам в госпитале Бурденко. По словам специалистов, побочных реакций или осложнений у них не наблюдается. Предполагается, что отечественная вакцина будет зарегистрирована в августе, а в сентябре может начаться её производство.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен