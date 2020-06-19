Число жертв COVID-19 в мире превысило 453 тысячи

https://static.news.ru/photo/b2a62944-b1f5-11ea-b6d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look press

Более 453 тысяч человек скончались в мире от связанных с коронавирусом заболеваний с начала пандемии. Из них 4,3 тысячи умерли за последние сутки. Днём ранее этот показатель составлял 5,2 тысячи.

В общей сложности в мире на сегодняшний день зафиксировано 8,4 млн случаев заражения COVID-19. За последние 24 часа было выявлено 114,7 тысячи новых инфицированных. Это на 60 тысяч менее, чем сутками ранее.

Большинство выявленных случаев по-прежнему приходится на США (свыше 100 тысяч). Страна продолжает оставаться на первом месте по количеству заболевших и умерших от коронавируса (2,1 млн и 118,4 тысячи соответственно). Второе место занимает Бразилия, где количество заразившихся составляет 978,1 тысячи, а умерших — 47,7 тысячи человек. Россия занимает третью строчку в этом рейтинге — 561 тысяча случаев заражения и 7,6 тысячи летальных исходов.

В первую десятку также входят Великобритания, Испания, Перу, Италия, Чили, Иран и Франция. В общей сложности коронавирус зафиксирован более чем в 200 странах мира. Наименьшее количество заболевших в Лесото — 4 человека.

За время пандемии в мире выздоровели 4,1 млн пациентов. В России болезнь победили более 313,9 тысячи человек.

Ранее NEWS.ru писал, что в России стартовали клинические испытания вакцины от коронавируса. Опытный препарат был введён первым 18 добровольцам в госпитале Бурденко. По словам специалистов, побочных реакций или осложнений у них не наблюдается. Предполагается, что отечественная вакцина будет зарегистрирована в августе, а в сентябре может начаться её производство.