Главное управление МЧС по Москве опубликовало экстренное предупреждение в связи с гололедицей, снегопадом, метелью и налипанием мокрого снега на провода. Такая метеорологическая ситуация в столице продлится до утра вторника, 31 декабря.
Согласно сообщению министерства, жителям и гостям Москвы рекомендуют быть внимательными и осторожными и не оставлять без присмотра детей. Автомобилистам советуют снизить скорость движения, держаться подальше от идущих впереди транспортных средств и парковать автомобили вдали от деревьев. Пешеходам МЧС рекомендует использовать светоотражающие элементы на одежде.
Как передавал NEWS.ru, и.о. директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предложил обозначить ожидающуюся в новогодние праздники в Москве резкую смену скорости и направления ветра термином «анеморумбометрическая пила».
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