https://static.news.ru/photo/c6a594f8-2b17-11ea-a87f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главное управление МЧС по Москве опубликовало экстренное предупреждение в связи с гололедицей, снегопадом, метелью и налипанием мокрого снега на провода. Такая метеорологическая ситуация в столице продлится до утра вторника, 31 декабря.

Согласно сообщению министерства, жителям и гостям Москвы рекомендуют быть внимательными и осторожными и не оставлять без присмотра детей. Автомобилистам советуют снизить скорость движения, держаться подальше от идущих впереди транспортных средств и парковать автомобили вдали от деревьев. Пешеходам МЧС рекомендует использовать светоотражающие элементы на одежде.

Как передавал NEWS.ru, и.о. директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предложил обозначить ожидающуюся в новогодние праздники в Москве резкую смену скорости и направления ветра термином «анеморумбометрическая пила».