https://static.news.ru/photo/80c44866-2aff-11ea-8618-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд придумал новый термин для описания погодного явления, которое будет ждать жителей и гостей Москвы в новогодние праздники. Он предложил пополнить профессиональный лексикон синоптиков словосочетанием «анеморумбометрическакя пила».

В московском регионе в ближайшие дни ожидается смена направления и скорости ветра — порывы могут достигнуть 18 м/с. Вильфанд посчитал придуманный им термин подходящим для этой ситуации.

Анемо — характеризует скорость ветра, румбо — направление. Действительно, в ближайшие дни в московском регионе будет меняться направление ветра и его скорость, — цитирует синоптика АГН «Москва».

Ранее, как передавал NEWS.ru, метеорологи пообещали москвичам на Новый год так называемую «барическую пилу» — резкие перепады давления от низкого к высокому и обратно.