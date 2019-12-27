https://static.news.ru/photo/2da5a5ca-2885-11ea-bbaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что 31 декабря в Москве будут наблюдаться резкие перепады давления. Так называемая «барическая пила» продержится все первые дни 2020 года.

«Барическая пила» — это форма графика, когда давление меняется достаточно резко от высоких значений к низким, потом снова к высоким и снова к низким, — рассказал РИА Новости Синенков.

По словам синоптика, вместе с давлением будет «скакать» и температура — от небольших понижений к непродолжительным повышениям. Такой характер погоды обусловлен положением планетарной фронтальной зоны, которая то опускается, то поднимается.

31 декабря температура будет положительная. 1-го числа уже отрицательная, но ненадолго, буквально на 2 или 3 дня. Затем снова подходит циклон и тёплая воздушная масса, — сообщил Синенков и добавил, что конца этому процессу пока не видно.

Как писал NEWS.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд обнадёжил москвичей, что снег в столице может всё-таки выпасть 30–31 декабря.