МЧС потребует сделать сигареты «самозатухающими»

https://static.news.ru/photo/ea67a83a-53a3-11eb-acfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МЧС России согласует с Минздравом России и сформирует новое требование к сигаретам, согласно которому они должны иметь способность тухнуть сами. Однако утверждение документа возможно лишь через два года.

Как заявил глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев, в министерстве в данный момент прорабатывают новый стандарт, чтобы сделать сигареты самозатухающими, передает ТАСС.

Это когда в сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению. Надеемся, что через два года этот стандарт будет утвержден в России, — сказал он.

Как сообщал NEWS.ru, с 1 января 2021 года в России начал действовать запрет на оставление без присмотра в жилых домах зажжённых свечей и непотушенных сигарет. Такое требование включено в правила противопожарного режима, которые были утверждены постановлением правительства.

Ранее сенаторы одобрили изменения в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции». Поправки, регулирующие в том числе и цены на сигареты, вступят в силу с 1 апреля 2021 года.