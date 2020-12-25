Государство установит единую минимальную цену на сигареты

https://static.news.ru/photo/0469ddf4-46b4-11eb-9e2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сенаторы одобрили изменения в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции». Поправки, регулирующие в том числе и цены на сигареты, вступят в силу с 1 апреля 2021 года.

Кроме того, Совфед одобрил закон, регламентирующий провоз по России и через границу немаркированной табачной продукции.

Государство может устанавливать единую минимальную цену (ЕМЦ) табачной продукции, ниже которой не могут быть розничные цены на сигареты и сигары. Предполагается, что эта цена составит 106 рублей, — пояснил «Парламентской газете» первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Единую минимальную цену на сигареты рассчитает Минсельхоз, опубликовать ЕМЦ должны не позднее 30 дней до даты принятия новых ставок акциза на табачную продукцию.

Совет Федерации также одобрил закон, устанавливающий запрет на перевозку физлицами по России и за границу более 200 сигарет, более 50 сигар или сигарилл и более 250 г табака без акцизных марок. Запрет также распространяется на перемещение табачных изделий в ассортименте общим весом более 250 г на одного человека.

Как писал NEWS.ru, минимальная розничная цена на водку, коньяк и игристые вина повысится в России с 1 января 2021 года. Так, минимальная розничная цена 0,5 литра водки повысится с 230 до 243 рублей, пол-литровой бутылки коньяка — с 433 до 446 рублей. Бутылка шампанского объёмом 0,75 литра подорожает со 164 до 169 рублей. Стоимость спиртного в среднем увеличится на 3–6%. Минимальная цена на этиловый спирт, произведённый из пищевого сырья, вырастет до 59 рублей за литр безводного спирта. На этиловый спирт из непищевого сырья, а также на денатурированный спирт (кроме биоэтанола) — до 44 рублей за литр.

Минимальные розничные цены государство устанавливает для борьбы с контрафактом.