В России запретили оставлять в домах горящие свечи и сигареты

https://static.news.ru/photo/7f1ad81e-4c18-11eb-9f08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Günter Lenz/imageBROKER.com/Global Look Press

Запрет на оставление без присмотра в жилых домах зажжённых свечей и непотушенных сигарет начал действовать в России с 1 января 2021 года.

Такое требование включено в правила противопожарного режима, которые были утверждены постановлением правительства.

В зданиях для проживания людей запрещается оставлять без присмотра источники открытого огня (свечи, непотушенная сигарета, керосиновая лампа и др.), — говорится в документе.

Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовой информации. Оно будет действовать до 31 декабря 2026 года включительно.

Ранее NEWS.ru писал, что запрет на запуск пиротехнических изделий с балконов и лоджий жилых домов, а также с крыш зданий начал действовать в России с 1 января 2021 года. Правила предусматривают запрет на запуск пиротехнических изделий на кровлях, покрытии, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений).

С 1 января в России начали действовать новые правила противопожарного режима. В целом они не сильно отличаются от текущих, однако есть ряд изменений, о которых нужно знать.