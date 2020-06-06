МЧС подарило ребёнку путёвку на море и не стало оплачивать дорогу

13-летняя жительница Забайкальского края получила от МЧС путёвку в лагерь «Орлёнок» в Краснодарском крае. Однако в ведомстве отказались оплачивать перелёт из Читы.
Девочка получила подарок за спасение тонущих людей в 2019 году. По словам матери, поездка обойдётся семье примерно в 20 тысяч рублей, однако у многодетных родителей нет таких денег,
У нас, к сожалению, на отправку этих ребят денег нет. <...> В связи с тем, что у нас несбалансированный и дефицитный бюджет в крае вряд ли, наверное, даже правительство сможет помочь, у нас сейчас борьба активная с пандемией идёт, — рассказала глава отдела молодёжной политики местного министерства образования Людмила Эмих.
Ранее NEWS.ru писал, что международный детский центр «Артек» (Крым), Всероссийские детские центры «Орлёнок» (Туапсинский район) и «Океан» (Владивосток) отменили запланированные на апрель смены из-за угрозы коронавирусной инфекции.
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