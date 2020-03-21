https://static.news.ru/photo/315cd538-6b6c-11ea-a800-fa163e074e61_660.jpg Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Международный детский центр «Артек» (Крым), Всероссийские детские центры «Орлёнок» (Туапсинский район) и «Океан» (Владивосток) отменили запланированные на апрель смены из-за угрозы коронавирусной инфекции.

Первым отменил реализацию образовательных программ, планируемых в рамках второй смены (с 23 марта по 12 апреля), ВДЦ «Океан».

Основанием для возврата денежных средств за приобретённые авиа- и железнодорожные билеты является протокол заседания Оперативного штаба Министерства просвещения РФ по предупреждению распространения COVID-19 от 20 марта 2020 года, — говорится на сайте детского центра.

Перенос образовательных программ на другие смены для победителей конкурсов и олимпиад в настоящее время находится на стадии рассмотрения.

«Артек» отменяет реализацию образовательных программ, планируемых в период с 2–3 апреля по 22–23 апреля, — говорится на сайте МДЦ.

Директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус сообщил, что отмена смены — крайняя мера, которая применяется во всех федеральных центрах исключительно для сохранения здоровья детей.

Впервые за долгие годы! В связи со сложившейся в стране и мире неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой в «Орлёнке» отменили смену, которая планировалась к реализации в период с 1–2 по 23–24 апреля, — написал Джеус в Facebook.

Как писал NEWS.ru, в начале лета Санкт-Петербург должен был выступить одним из принимающих городов чемпионата Европы по футболу 2020 года. В городе на Неве были запланированы три матча группового этапа и один четвертьфинал. Но Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести (прежде проходила информация о том, что соревнование могут отменить вовсе) турнир с 2020-го на 2021 год из-за распространения коронавируса. «Колоссальным уроном для спонсоров» назвал перенос мероприятия депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищёв. Аналогичные последствия имеет возможная отмена летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. Крупные компании уже вложили в спортивные мероприятия деньги, а значит, средства будут потеряны безвозвратно.