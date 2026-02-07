Мажу селедочное масло на поджаристый хлеб — вкуснейшая закуска ко всему из простых продуктов

Это селедочное масло — настоящая классика, проверенная временем. Такую закуску готовили еще в советские годы, и до сих пор она не теряет популярности. Нежное, ароматное и очень насыщенное по вкусу, такое масло идеально подходит к тостам, черному хлебу и праздничным бутербродам. Готовится быстро, из доступных ингредиентов, а результат всегда радует — на столе такие бутерброды исчезают первыми.

Ингредиенты: сельдь слабосоленая — 1 шт., горчица — 1 ч. л., сливочное масло — 200 г, лимонный сок — 1 ст. л., яйцо вареное — 1 шт., укроп — 1 пучок.

Приготовление: у сельди удаляют голову, внутренности, кожу и кости, филе нарезают кусочками. В чашу блендера выкладывают рыбу, вареное яйцо, мягкое сливочное масло, горчицу и вливают лимонный сок. Измельчают до однородной кремовой массы. Добавляют мелко нарезанный укроп и тщательно перемешивают. Готовое масло перекладывают в чистые баночки и убирают в холодильник на 2–3 часа для застывания. Подают с поджаристым хлебом, тостами или бородинским — получается просто, сытно и невероятно вкусно.

