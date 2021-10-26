Матвиенко выступила за «нравственную цензуру» на телевидении

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за «нравственную цензуру», которая, по её словам, должна быть в любом обществе. Она заявила, что, хотя и не поддерживает введение цензуры, необходимы механизмы, ограничивающие определённые контент, сообщает ТАСС.

Я против всякой цензуры на телевидении, мы живем в другом времени и так далее, но нравственная цензура должна всё равно быть в любом обществе, - сказала Матвиенко на совместном заседании организационного комитета третьего Евразийского женского форума и Совета Евразийского женского форума.

В качестве информации, противоречащей ценностям традиционной семьи, она привела в примеры телеканалы, где «сидят девушки низкой социальной ответственности и не знают, от кого они родили детей».

Матвиенко предложила создать нравственный кодекс в журналистике и на телевидении. Либо вывести телеканалы с подобным контентом из открытого доступа.

Мы говорим по Конституции, это так, а включаешь телевизор, там очередные тесты ДНК, драки, за волосы друг друга таскают, грубость, оскорбления, ужас. Я уже не говорю о жестокости, о наших детективах, в которых все на одно лицо, новые русские, богатые, убийства, измены, любовницы, любовники. Надо специальные каналы [для тех], кто этим интересуется, пожалуйста, есть доступ, - заявила спикер.

Ранее глава Союза журналистов Владимир Соловьёв выступил против предложения не писать о терактах. Он напомнил, что цензура в России запрещена Конституцией. До этого с инициативой ограничить такой контент выступил председатель пермского отделения СЖР Игорь Лобанов.