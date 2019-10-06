Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью сенатора от исполнительной власти Ростовской области Евгения Бушмина.
Пресс-секретарь главы верхней палаты парламента Владислава Пономаренко отметила, что Матвиенко постоянно навещала Бушмина в больнице и была с ним на связи, передаёт
Вице-спикер Совета Федерации скончался после продолжительной борьбы с заболеванием на 62-м году жизни. Похороны пройдут 8 октября.
Бушмин в Совфеде был куратором вопросов бюджета, финансовых рынков, экономического блока. С 1998 по 2001 год он занимал пост заместителя главы Министерства финансов России.
Как ранее писал News.ru, 29 сентября первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков умер в возрасте 73 лет.
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