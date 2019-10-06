https://static.news.ru/photo/eab582a0-e854-11e9-8fea-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/News.ru

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью сенатора от исполнительной власти Ростовской области Евгения Бушмина.

Пресс-секретарь главы верхней палаты парламента Владислава Пономаренко отметила, что Матвиенко постоянно навещала Бушмина в больнице и была с ним на связи, передаёт РИА Новости .

Вице-спикер Совета Федерации скончался после продолжительной борьбы с заболеванием на 62-м году жизни. Похороны пройдут 8 октября.

Бушмин в Совфеде был куратором вопросов бюджета, финансовых рынков, экономического блока. С 1998 по 2001 год он занимал пост заместителя главы Министерства финансов России.

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