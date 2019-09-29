https://static.news.ru/photo/6258aa06-e2a3-11e9-9368-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков умер в возрасте 73 лет.

По словам его дочери Марианны Мешковой, политик ушёл из жизни в подмосковном Красногорске после инсульта, который произошёл во время отдыха в Турции. 16 сентября его доставили в реанимацию, где он находился в тяжёлом состоянии.

Папа сегодня скончался в больнице, — рассказала Мешкова.

Она не стала делиться подробностями и не сообщила, где и когда пройдут похороны, передаёт ТАСС .

Мешков занял свой пост в феврале 1994 года. Весной следующего года Верховная рада и президент Украины отменили Конституцию Республики Крым и упразднили должность президента. Зимой 1998 года начала действовать новая конституция, а полуостров стал Автономной Республикой Крым. В марте 2014 года президент РФ Владимир Путин утвердил договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России. Через несколько дней Федеральное собрание ратифицировало документ.

Ранее News.ru писал, что украинские власти хотят возобновить регулярные пассажирские перевозки в Крым и уже начали строительство контрольно-пропускных пунктов в Херсонской области.