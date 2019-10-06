После продолжительной борьбы с заболеванием на 62-м году жизни скончался вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин.
Об этом журналистам 6 октября сообщил руководитель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.
Он был очень мужественный, сильный человек, долго боролся с болезнью, несколько раз побеждал ее, но, к сожалению, сегодня мы получили известие о его кончине, —
передаётслова Тимченко РИА Новости.
Бушмин в Совфеде был куратором вопросов бюджета, финансовых рынков, экономического блока.
С 1998 по 2001 год он занимал пост заместителя главы Министерства финансов России.
Как ранее писал News.ru, 29 сентября первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков умер в возрасте 73 лет.
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