https://static.news.ru/photo/36fd2768-e845-11e9-99eb-fa163e074e61_660.jpg Евгений Бушмин Фото: council.gov.ru

После продолжительной борьбы с заболеванием на 62-м году жизни скончался вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин.

Об этом журналистам 6 октября сообщил руководитель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.

Он был очень мужественный, сильный человек, долго боролся с болезнью, несколько раз побеждал ее, но, к сожалению, сегодня мы получили известие о его кончине, — передаёт слова Тимченко РИА Новости.

Бушмин в Совфеде был куратором вопросов бюджета, финансовых рынков, экономического блока.

С 1998 по 2001 год он занимал пост заместителя главы Министерства финансов России.

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