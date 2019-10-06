https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил, что похороны сенатора от исполнительной власти Ростовской области Евгения Бушмина пройдут 8 октября.

Прощание пройдет в ритуальном зале Центральной клинической больницы 8 октября. Похоронен Евгений Викторович будет, предварительно, на Троекуровском кладбище, — сказал Тимченко.

По его словам, был мужественным человеком, который боролся с тяжёлым заболеванием, передаёт ТАСС .

Бушмин в Совфеде был куратором вопросов бюджета, финансовых рынков, экономического блока. С 1998 по 2001 год он занимал пост заместителя главы Министерства финансов России.

Как ранее писал News.ru, 29 сентября первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков умер в возрасте 73 лет.