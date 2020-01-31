Девочка, обратившаяся в полицию с сообщением о пропаже родителей, уехала из больницы домой с матерью, рассказали в московском департаменте соцзащиты населения.
Женщина забрала ребёнка, пользуясь правом законного представительства. Она не стала называть место жительства подростка,
В департаменте нет информации об угрозе жизни или здоровью девочки, однако там продолжают следить за ситуацией.
Как писал NEWS.ru, девочка обратилась в полицию, заявив, что с 26 декабря 2019 года не видела своих родителей. Ребёнок находился в больнице, после выписки её планировалось направить в специализированное учреждение.
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