https://static.news.ru/photo/0cf544fa-4457-11ea-972b-fa163e074e61_660.jpg Фото: John Rowley/moodboard/Global Look Press

Девочка, обратившаяся в полицию с сообщением о пропаже родителей, уехала из больницы домой с матерью, рассказали в московском департаменте соцзащиты населения.

Женщина забрала ребёнка, пользуясь правом законного представительства. Она не стала называть место жительства подростка, передаёт ТАСС.

В департаменте нет информации об угрозе жизни или здоровью девочки, однако там продолжают следить за ситуацией.

Как писал NEWS.ru, девочка обратилась в полицию, заявив, что с 26 декабря 2019 года не видела своих родителей. Ребёнок находился в больнице, после выписки её планировалось направить в специализированное учреждение.