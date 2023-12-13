«Массовый яичный психоз»: Бородина о росте цен на яйца в России Бородина: россияне запасаются яйцами, как гречкой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Блогер и телеведущая Ксения Бородина в своем Telegram-канале возмутилась дефицитом и ростом цен на куриные яйца в России. По ее словам, многие жители страны начали закупаться яйцами так же, как в свое время гречкой. Бородина назвала это «массовым яичным психозом» и поделилась мемом, на котором молодой человек, стоя на колене, преподносит своей девушке коробку с яйцами, сопроводив ее подписью «Впечатли ее. Подари что-то по-настоящему дорогое».

Что по яйцам? Турция обещает нам помочь. Вот никогда бы не подумала, что яйца в России станут дефицитом. Начался массовый яичный психоз. Яйцами запасаются, как гречкой в свое время, — подчеркнула Бородина.

Ранее сообщалось, что Турция готова полностью обеспечить Россию поставками яиц, о чем заявил глава Союза производителей яиц Ибрагим Афйон. По его словам, 21 компания получила одобрение на поставки, три уже начали поставлять эту продукцию. Конкретных объемов поставок он не назвал.

До этого генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить обоснованность повышения цен на куриные яйца. Средняя розничная цена на данный продукт увеличилась за год более чем на 40%. Региональным прокурорам поручено принять меры, если подтвердятся факты нарушений при ценообразовании.