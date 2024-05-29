Стало известно о требовании ГД из-за скандала с раздеванием перед ЕГЭ Депутат Останина: в РФ пройдут проверки после скандала с раздеванием перед ЕГЭ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Государственная дума обяжет Минпросвещения России провести проверку во всех школах страны после инцидента с раздеванием учениц перед ЕГЭ в одной из школ Воронежа, рассказала NEWS.ru депутат Нина Останина. Она подчеркнула, что подобное недопустимо и может повлечь за собой отставки вплоть до уголовного разбирательства.

Дума обяжет Минпросвещения РФ провести проверку во всех школах России, невзирая на то, что сейчас школьное образование находится в полномочиях субъектов, — пояснила она.

Останина добавила, что о недопустимости подобных случаев должны быть предупреждены все региональные министры и губернаторы. По ее словам, инциденты такого рода не только недопустимы, но и станут причиной тщательных проверок со стороны правоохранительных органов, в том числе и на предмет соответствия занимаемой должности вплоть до лишения права работать в сфере педагогики.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина показала в своем Telegram-канале жалобы школьниц на раздевание перед экзаменом, что видели учителя как женского, так и мужского пола. По ее словам, осмотры такого рода являются не только нарушением закона, но и примером унижения чести и достоинства.