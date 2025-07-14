Маскарпоне по-домашнему — нежнее не бывает! Всего 2 ингредиента и можно сделать настоящий итальянский маскарпоне своими руками. Немного терпения — и у вас получится идеальная основа для бутербродов, тирамису, чизкейков или изысканных десертных соусов, превосходящая магазинные аналоги.

Ингредиенты

Сливки 33–40% жирности — 500 мл

Лимонный сок — 1 ст. ложка

Приготовление

В сотейнике с толстым дном нагревайте сливки на среднем огне до 85 °C, постоянно помешивая. Для точности используйте кухонный термометр — сливки не должны кипеть. Когда температура достигнет нужной отметки, уменьшите огонь до минимума. Добавьте лимонный сок и продолжайте варить ровно 3 минуты на температуре 83–85 °C. Снимите с огня и взбейте венчиком 1–2 минуты. Оставьте на 30 минут — вы заметите, как масса начнет густеть. Установите дуршлаг, застеленный 4 слоями марли, над миской. Перелейте. Накройте марлю пленкой и поставьте сверху груз. Дайте стечь сыворотке, затем уберите в холодильник на 8–12 часов.

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