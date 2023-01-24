Mash: украинские пранкеры пугают россиян ворующими детей «вагнеровцами»

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Украинские пранкеры запугивают россиян «вагнеровцами», которые воруют детей по возвращению из зоны СВО, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, украинцы также звонят в отделы МВД РФ и предупреждают о готовящихся терактах на Красной площади. Помимо этого, пранкеры сообщают о возможных нападениях на российских силовиков с холодным оружием.

Сообщения о готовящемся киднеппинге со стороны бойцов ЧВК «Вагнер» приходят жителям Подмосковья. Украинские телефонные террористы просят россиян не выпускать детей из дома после 18:00, так как их могут поджидать вернувшиеся из зоны спецоперации «вагнеровцы».

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве трое мужчин, представившиеся бойцами ЧВК «Вагнер», пытались выбить долг в размере 6 млн рублей у местного гипнолога. Как утверждают авторы публикации, ранее он сам отсудил 500 тысяч рублей у своей приятельницы, которые были выделены на съемку несостоявшегося по итогу шоу.

До этого в RT рассказали, что более 100 бывших заключенных, которые были помилованы после службы в ЧВК «Вагнер», вернулись с территории проведения специальной военной операции. По сведениям телеканала, речь идет о бойцах, которые одними из первых приняли участие в СВО.