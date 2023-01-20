Представившиеся бойцами ЧВК «Вагнер» мужчины выбивали долг в 6 млн рублей Baza: в Москве представившиеся бойцами «Вагнера» мужчины пытались выбить долг в 6 млн рублей

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В Москве трое мужчин, представившиеся бойцами ЧВК «Вагнер», пытались выбить долг в размере 6 млн рублей у местного гипнолога, сообщает Telegram-канал Baza. Как утверждают авторы, ранее он сам отсудил 500 тысяч рублей у своей приятельницы, которые были выделены на съемку несостоявшегося по итогу шоу. Женщина отрицает свою причастность к инциденту.

По данным Baza, московский гипнолог и психотерапевт Альберт одолжил полмиллиона рублей своей подруге для съемки собственного тревел-шоу, организацией проекта занималась их общая знакомая. По итогу шоу так и не получилось отснять, и гипнолог обратился в суд с требованием компенсировать выделенную им сумму. Мужчина выиграл это дело, однако позднее к нему домой пришли трое мужчин, которые представились вагнеровцами. Они потребовали у него 6 млн рублей за то, что шоу так и не состоялось. Его подруга заявила, что не подсылала никого к Альберту, и пообещала вернуть деньги в ближайшее время.

Ранее глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в Государственной думе намерены ограничить работу коллекторских организаций. По данным «Парламентской газеты», законопроект планируется рассмотреть в ходе весенней сессии, когда он будет полностью доработан. Проект должен изменить действующие нормы и запретить банкам и МФО передавать данные должников третьим лицам. Нилов уверен, что коллекторские агентства должны попасть под полный запрет.