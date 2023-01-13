RT: более 100 бывших заключенных вернулись из зоны СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 100 бывших заключенных, которые были помилованы после службы в ЧВК «Вагнер», вернулись с территории проведения специальной военной операции, сообщает RT. Журналисты подчеркивают, что речь идет о бойцах, которые одними из первых приняли участие в СВО. Вернувшиеся экс-заключенные участвовали в штурме Углегорской ТЭС и поселков под Артемовском. Один из них сказал журналистам, что окопы еще долго будут являться ему во снах.

Окопы будут сниться. И до сих пор снятся — во снах бои провожу... Через две недели обратно поеду. Замечательная работа: нашел себя, семью, друзей, товарищей, — рассказал боец.

5 января появилась информация о первой группе бывших заключенных, которые завершили полугодовой контракт с ЧВК «Вагнер» и возвращаются домой. Об этом рассказывал бизнесмен Евгений Пригожин. По словам предпринимателя, с них сняли все судимости.

В частности, бизнесмен сообщил о судьбе бойца с позывным ГДР. Он рассказал, что мужчина, отсидевший «тридцатку», погиб в возрасте 52 лет при штурме украинского опорного пункта в районе Углегорской ТЭС.

Ранее в Серове состоялось торжественное прощание с погибшим в зоне проведения СВО бойцом ЧВК «Вагнер» Сергеем Молодцовым, который отбывал наказание в колонии за убийство собственной матери. По данным СМИ, мужчина вступил в частную военную компанию, находясь в местах лишения свободы.