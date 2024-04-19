Mash: командир разбившегося Ту-22М3 до последнего не катапультировался

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ракетоносец Ту-22М3

Telegram-канал Mash сообщил, что командир экипажа российского бомбардировщика Ту-22М3, потерпевшего крушение в Ставропольском крае, до последнего оставался в кабине. Согласно его сведениям, летчик принудительно катапультировал помощника, штурмана-навигатора и штурмана-оператора, а сам старался увести самолет подальше от жилых построек. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Канал добавил, что предварительной причиной крушения Ту-22М3 стала потеря тяги одного из двигателей. По информации Mash, у бомбардировщика взорвалась гидросистема, после чего самолет загорелся.

Как написал в Telegram-канале глава Ставропольского края Владимир Владимиров, в результате падения Ту-22М3 погиб один из членов экипажа. Два летчика выжили, их доставили в больницу. В скором времени их перевезут в военный госпиталь за пределами региона.

Ранее СМИ сообщали, что крушение бомбардировщика Ту-22МЗ в Ставропольском крае могло стать результатом операции Главного управления разведки Минобороны Украины. При этом Министерство обороны России назвало причиной падения самолета техническую неисправность.

Позднее военный эксперт Анатолий Матвийчук выразил уверенность, что украинские войска не могут быть причастны к падению ракетоносца Ту-22М3 на Ставрополье. Он подчеркнул, что самолет неуязвим для ПЗРК вероятных диверсантов.