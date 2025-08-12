Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Мармелад, от которого тает душа: 6 шагов к десерту мечты без заморочек

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Зачем покупать сладости в магазине, если можно приготовить полезный и ароматный мармелад дома всего за полчаса? Подойдут любые ягоды — от клубники до смородины. Получится в меру сладко, натурально и невероятно вкусно.

Вам понадобится:

  • ягоды — 300 г;
  • вода — 300 мл;
  • агар-агар — 7 г;
  • сахар — 150 г.

Как приготовить:

  1. Подготовка агар-агара. В миске смешайте воду комнатной температуры и агар-агар, перемешайте и оставьте для набухания.
  2. Ягодная основа. Ягоды с сахаром измельчите блендером до однородности, затем протрите через сито, чтобы убрать косточки и кожицу.
  3. Сироп. В кастрюле доведите воду с агар-агаром до кипения, помешивая. Варите на медленном огне 2 минуты.
  4. Соединение. Введите ягодное пюре, снова доведите до кипения и варите ещё 2 минуты.
  5. Форма. Перелейте массу в контейнер, застеленный пищевой плёнкой, остудите и уберите в холодильник на 30 минут.
  6. Подача. Нарежьте кубиками и украсьте кокосовой стружкой или орехами.

Получается нежный домашний мармелад, который легко конкурирует с магазинными сладостями — и в разы полезнее.

Хочется к чаю чего-то вкусненького, но без угрызений совести? Это печенье — идеальный вариант для таких случаев!

