Мармелад, от которого тает душа: 6 шагов к десерту мечты без заморочек

Зачем покупать сладости в магазине, если можно приготовить полезный и ароматный мармелад дома всего за полчаса? Подойдут любые ягоды — от клубники до смородины. Получится в меру сладко, натурально и невероятно вкусно.
Вам понадобится:
- ягоды — 300 г;
- вода — 300 мл;
- агар-агар — 7 г;
- сахар — 150 г.
Как приготовить:
- Подготовка агар-агара. В миске смешайте воду комнатной температуры и агар-агар, перемешайте и оставьте для набухания.
- Ягодная основа. Ягоды с сахаром измельчите блендером до однородности, затем протрите через сито, чтобы убрать косточки и кожицу.
- Сироп. В кастрюле доведите воду с агар-агаром до кипения, помешивая. Варите на медленном огне 2 минуты.
- Соединение. Введите ягодное пюре, снова доведите до кипения и варите ещё 2 минуты.
- Форма. Перелейте массу в контейнер, застеленный пищевой плёнкой, остудите и уберите в холодильник на 30 минут.
- Подача. Нарежьте кубиками и украсьте кокосовой стружкой или орехами.
Получается нежный домашний мармелад, который легко конкурирует с магазинными сладостями — и в разы полезнее.
