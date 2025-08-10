Кабачки, багет и сыр — звучит странно, а на вкус как праздник лета

Если хочется приготовить сытную, необычную и при этом доступную закуску, попробуйте «Пень кабачковый». Название странное, зато вкус запоминается надолго. Готовится из простых продуктов, а выглядит эффектно — как мини-запеканки на хрустящей багетной основе.
Что понадобится
- молодые кабачки — 3 шт.
- багет — 1 шт.
- плавленый сыр — 1 шт.
- зелёный лук — 1 пучок
- растительное масло — 2 ст. л.
- филе индейки — 200 г
- молоко — 100 мл
- яйцо — 1 шт.
- сливочное масло — 20 г
- помидоры — 2 шт.
- твёрдый сыр — 50 г
- соль и чёрный перец — по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1.
Нарежьте багет на ломтики толщиной 2–3 см. В каждом аккуратно удалите середину, оставив «стаканчики» из корочки.
Шаг 2.
Кабачки хорошо вымойте и натрите на крупной тёрке вместе с кожурой — так сохранится больше вкуса и пользы.
Шаг 3.
Добавьте к кабачкам мякиш из багета. Он впитает сок и сделает массу более плотной.
Шаг 4.
Натрите плавленый сыр и сразу вмешайте в кабачковую смесь.
Шаг 5.
Обжарьте мелко нарезанный зелёный лук до мягкости и добавьте к начинке.
Шаг 6.
Отварите филе индейки, нарежьте кубиками и тоже вмешайте в массу. Посолите и поперчите по вкусу.
Шаг 7.
Смешайте яйцо с молоком и щепоткой соли. Обмакните каждый багетный «стаканчик» в эту смесь.
Шаг 8.
Форму смажьте сливочным маслом. На дно выложите кружочки помидоров.
Шаг 9.
Разложите багетные заготовки поверх помидоров. В каждый «стаканчик» положите начинку, слегка прижимая ложкой.
Шаг 10.
Сверху посыпьте тёртым сыром и украсьте тонкими ломтиками помидора.
Шаг 11.
Если осталась яично-молочная смесь, полейте ею всё сверху. Это придаст сочность при запекании.
Шаг 12.
Готовьте в разогретой до 180 °C духовке 40–50 минут. Ориентируйтесь на румяную корочку и аромат.
Почему стоит попробовать
Эта закуска не требует дорогих ингредиентов, но смотрится эффектно и насыщает как полноценное блюдо. «Пни» получаются хрустящими снаружи и нежными внутри, с ярким овощным вкусом и мясной начинкой. Отличный вариант для летнего ужина или закуски к столу.
