Кабачки, багет и сыр — звучит странно, а на вкус как праздник лета

Если хочется приготовить сытную, необычную и при этом доступную закуску, попробуйте «Пень кабачковый». Название странное, зато вкус запоминается надолго. Готовится из простых продуктов, а выглядит эффектно — как мини-запеканки на хрустящей багетной основе.

Что понадобится

молодые кабачки — 3 шт.

багет — 1 шт.

плавленый сыр — 1 шт.

зелёный лук — 1 пучок

растительное масло — 2 ст. л.

филе индейки — 200 г

молоко — 100 мл

яйцо — 1 шт.

сливочное масло — 20 г

помидоры — 2 шт.

твёрдый сыр — 50 г

соль и чёрный перец — по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1.

Нарежьте багет на ломтики толщиной 2–3 см. В каждом аккуратно удалите середину, оставив «стаканчики» из корочки.

Шаг 2.

Кабачки хорошо вымойте и натрите на крупной тёрке вместе с кожурой — так сохранится больше вкуса и пользы.

Шаг 3.

Добавьте к кабачкам мякиш из багета. Он впитает сок и сделает массу более плотной.

Шаг 4.

Натрите плавленый сыр и сразу вмешайте в кабачковую смесь.

Шаг 5.

Обжарьте мелко нарезанный зелёный лук до мягкости и добавьте к начинке.

Шаг 6.

Отварите филе индейки, нарежьте кубиками и тоже вмешайте в массу. Посолите и поперчите по вкусу.

Шаг 7.

Смешайте яйцо с молоком и щепоткой соли. Обмакните каждый багетный «стаканчик» в эту смесь.

Шаг 8.

Форму смажьте сливочным маслом. На дно выложите кружочки помидоров.

Шаг 9.

Разложите багетные заготовки поверх помидоров. В каждый «стаканчик» положите начинку, слегка прижимая ложкой.

Шаг 10.

Сверху посыпьте тёртым сыром и украсьте тонкими ломтиками помидора.

Шаг 11.

Если осталась яично-молочная смесь, полейте ею всё сверху. Это придаст сочность при запекании.

Шаг 12.

Готовьте в разогретой до 180 °C духовке 40–50 минут. Ориентируйтесь на румяную корочку и аромат.

Почему стоит попробовать

Эта закуска не требует дорогих ингредиентов, но смотрится эффектно и насыщает как полноценное блюдо. «Пни» получаются хрустящими снаружи и нежными внутри, с ярким овощным вкусом и мясной начинкой. Отличный вариант для летнего ужина или закуски к столу.

