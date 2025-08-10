Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 19:30

Кабачки, багет и сыр — звучит странно, а на вкус как праздник лета

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если хочется приготовить сытную, необычную и при этом доступную закуску, попробуйте «Пень кабачковый». Название странное, зато вкус запоминается надолго. Готовится из простых продуктов, а выглядит эффектно — как мини-запеканки на хрустящей багетной основе.

Что понадобится

  • молодые кабачки — 3 шт.
  • багет — 1 шт.
  • плавленый сыр — 1 шт.
  • зелёный лук — 1 пучок
  • растительное масло — 2 ст. л.
  • филе индейки — 200 г
  • молоко — 100 мл
  • яйцо — 1 шт.
  • сливочное масло — 20 г
  • помидоры — 2 шт.
  • твёрдый сыр — 50 г
  • соль и чёрный перец — по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1.

Нарежьте багет на ломтики толщиной 2–3 см. В каждом аккуратно удалите середину, оставив «стаканчики» из корочки.

Шаг 2.

Кабачки хорошо вымойте и натрите на крупной тёрке вместе с кожурой — так сохранится больше вкуса и пользы.

Шаг 3.

Добавьте к кабачкам мякиш из багета. Он впитает сок и сделает массу более плотной.

Шаг 4.

Натрите плавленый сыр и сразу вмешайте в кабачковую смесь.

Шаг 5.

Обжарьте мелко нарезанный зелёный лук до мягкости и добавьте к начинке.

Шаг 6.

Отварите филе индейки, нарежьте кубиками и тоже вмешайте в массу. Посолите и поперчите по вкусу.

Шаг 7.

Смешайте яйцо с молоком и щепоткой соли. Обмакните каждый багетный «стаканчик» в эту смесь.

Шаг 8.

Форму смажьте сливочным маслом. На дно выложите кружочки помидоров.

Шаг 9.

Разложите багетные заготовки поверх помидоров. В каждый «стаканчик» положите начинку, слегка прижимая ложкой.

Шаг 10.

Сверху посыпьте тёртым сыром и украсьте тонкими ломтиками помидора.

Шаг 11.

Если осталась яично-молочная смесь, полейте ею всё сверху. Это придаст сочность при запекании.

Шаг 12.

Готовьте в разогретой до 180 °C духовке 40–50 минут. Ориентируйтесь на румяную корочку и аромат.

Почему стоит попробовать

Эта закуска не требует дорогих ингредиентов, но смотрится эффектно и насыщает как полноценное блюдо. «Пни» получаются хрустящими снаружи и нежными внутри, с ярким овощным вкусом и мясной начинкой. Отличный вариант для летнего ужина или закуски к столу.

Хочется к чаю чего-то вкусненького, но без угрызений совести? Это печенье — идеальный вариант для таких случаев!

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Китайцы при разводе не смогли поделить 29 кур и съели одну
Задержание предателя стоило жизни одному полицейскому под Архангельском
Над Германией заметили более 500 неизвестных дронов
Зарезавшая своих детей екатеринбурженка оставила предсмертную записку
В Запорожской области под массированный артобстрел попал целый город
ЦАХАЛ ликвидировал ракетную установку в Газе, из которой обстреляли Израиль
Постпредство России в ООН осудило Панаму за одно решение по Палестине
Генсек НАТО раскрыл судьбу поставок вооружения Украине
Рыбак семь часов сражался с рекордным по размерам чудовищем
Императорское абрикосовое варенье на зиму: роскошный рецепт
Появилась новая деталь о встрече Путина и Трампа на Аляске
На Западе обругали Зеленского после «территориальных» истерик
«Помалкивать в тряпочку»: депутат Госдумы обратился к Зеленскому с советом
Гладков раскрыл судьбу трех бойцов «Орлана», пострадавших из-за атаки ВСУ
«Орешник» для Трампа, Захарова — Суперженщина, долги Слепакова: что дальше
Школьник нашел способ получить альпаку с помощью дождевых червей
Раскрыты подробности смерти женщины после отравления чачей из Сочи
Хреновина, от которой все без ума, — секрет в портвейне
Короткое замыкание устроило переполох в отделе полиции
Появился прогноз погоды на вторую декаду августа в Москве
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять
Мир

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.