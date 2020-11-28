Мария Захарова взяла собаку из приюта

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что взяла себе собаку из приюта. Имя ей она ещё не придумала.
Потом расскажу про то, как их нашли под бетонной плитой волонтёры, и как перевезли в приют. А пока едем домой и придумываем имя, — написала Захарова в Facebook.
На фото запечатлён чёрно-белый щенок с голубыми глазами. Он лежит в корзинке на автомобильном сидении. Подписчики Захаровой одобрили этот поступок и в комментариях поделились фотографиями своих животных, взятых из приюта.
Как писал NEWS.ru, в семье победившего на президентских выборах США демократа Джо Байдена живут две немецкие овчарки, которых будущий президент после инаугурации планирует взять с собой в новый дом — резиденцию президента США. При этом пёс Мэйджор в этом случае станет первой собакой из приюта, поселившейся в Белом доме. Чемпа — старшего пса — Джо и Джилл Байден взяли у заводчиков в 2008 году, а младшего в 2018 году забрали из приюта Delaware Humane Association после того, как увидели объявление в Facebook. До Мэйджора в Белом доме проживал всего один безродный питомец. Президент Линдон Джонсон в 1966 году приютил в президентской резиденции найденную в Техасе дворнягу.