Мария Захарова взяла собаку из приюта

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Даже в период пандемии коронавируса, когда в некоторых регионах страны, включая Москву, отменены новогодние гулянья, можно создать для своей компании праздничную атмосферу. Важно помнить о том, что основной залог хорошего настроения — это позитивный взгляд на окружающую действительность. Поэтому в сложившейся ситуации стоит увидеть нечто положительное, и тогда праздники не будут омрачены грустью и переживаниями.

Как в разговоре с журналистами рассказал клинический психолог и писатель Михаил Хорс, в обществе есть люди, готовые относиться к любым изменениям как к ресурсу и постоянно искать новые возможности. Обычно...