Мариную шампиньоны в соевом соусе — острая закуска, которая готовится за 15 минут

Такая закуска готовится 15 минут, а выглядит как ресторанное блюдо. Яркие цвета красного лука и сладкого перца, аромат чеснока и зелени — все это создает праздничное настроение.

500 г свежих шампиньонов тщательно мою. Если грибы крупные, разрезаю на половинки или четвертинки. Одну красную луковицу нарезаю тонкими полукольцами, один сладкий перец — соломкой.

Для маринада смешиваю 4 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. оливкового масла, сок половины лимона, 1 ч. л. сахара, 1/2 ч. л. соли, щепотку черного перца, 1 ч. л. хлопьев чили и 3 измельченных зубчика чеснока. В стеклянной банке или контейнере слоями выкладываю грибы, лук и перец, заливаю маринадом и аккуратно перемешиваю. Накрываю крышкой и убираю в холодильник минимум на 4–6 часов, а лучше на ночь. Перед подачей посыпаю свежей зеленью.

