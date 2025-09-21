Мариную мясо так — спасает даже надоевшую курицу! Универсальный маринад готовится 2 минуты. Эта заправка превратит даже самое жесткое мясо в нежное, сочное и ароматное блюдо! Подходит для говядины, свинины, курицы и утки.
Ингредиенты (на 1 кг мяса)
- Горчица обычная и зернистая — по 1 ст. л.
- Чеснок — 4–8 зубчиков
- Масло растительное — 5–6 ст. л.
- Соевый соус — 50 мл
- Сок лимонный и цедра— 2–3 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
- Специи (паприка, прованские травы) — по вкусу
Приготовление
- Чеснок пропустите через пресс. Смешайте со специями, горчицей и остальными ингредиенты в однородную массу. Поставьте на 20–30 секунд в микроволновку и прогрейте, так вкусы соединятся лучше.
- Обмажьте мясо маринадом, втирая его в каждый кусочек. Оставьте в холодильнике на 2–3 часа (лучше на ночь). Жарьте, запекайте или готовьте на гриле как обычно. Мясо тает во рту!
