21 сентября 2025 в 16:30

Мариную мясо так — спасает даже надоевшую курицу! Универсальный маринад готовится 2 минуты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мариную мясо так — спасает даже надоевшую курицу! Универсальный маринад готовится 2 минуты. Эта заправка превратит даже самое жесткое мясо в нежное, сочное и ароматное блюдо! Подходит для говядины, свинины, курицы и утки.

Ингредиенты (на 1 кг мяса)

  • Горчица обычная и зернистая — по 1 ст. л.
  • Чеснок — 4–8 зубчиков
  • Масло растительное — 5–6 ст. л.
  • Соевый соус — 50 мл
  • Сок лимонный и цедра— 2–3 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Специи (паприка, прованские травы) — по вкусу

Приготовление

  1. Чеснок пропустите через пресс. Смешайте со специями, горчицей и остальными ингредиенты в однородную массу. Поставьте на 20–30 секунд в микроволновку и прогрейте, так вкусы соединятся лучше.
  2. Обмажьте мясо маринадом, втирая его в каждый кусочек. Оставьте в холодильнике на 2–3 часа (лучше на ночь). Жарьте, запекайте или готовьте на гриле как обычно. Мясо тает во рту!

Ранее мы готовили хрустящие куриные стрипсы. Простое блюдо, от которого в восторге дети и взрослые.

