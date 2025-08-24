Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Маринованные помидоры в «снегу»! Взрывная закатка на зиму

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маринованные помидоры в «снегу»! Взрывная закатка, которая не оставит равнодушным ни одного гурмана! Идеальное сочетание сочных помидоров, острого чеснока и ароматных специй. Эти помидоры исчезают со стола первыми — хрустящие, пикантные и невероятно аппетитные. Закрывайте сразу несколько банок — такой деликатес не залеживается!

Ингредиенты на 1,5-литровую банку

  • Помидоры — 600–700 г
  • Чеснок — 7-8 крупных зубчиков
  • Укроп свежий — 1 пучок
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Перец душистый горошком — 2 шт.
  • Перец черный горошком — 1/2 ч. л.
  • Гвоздика — 2 шт.
  • Соль каменная — 1 ст. л.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Уксус 9% — 2 ч. л.

Приготовление

  1. На дно чистой стерилизованной банки уложите лавровый лист, душистый перец, гвоздику и часть укропа. Помидоры вымойте, обсушите. Чеснок очистите и нарежьте пластинами или натрите на крупной терке. Укладывайте помидоры слоями, пересыпая каждый слой пластинами чеснока и веточками укропа. Сверху добавьте черный перец горошком.
  2. Залейте содержимое банки крутым кипятком, накройте прокипяченной крышкой и оставьте на 20 минут для прогревания. Слейте воду в кастрюлю, доведите до кипения. В банку насыпьте соль, сахар и уксус. Залейте кипящим маринадом до самого верха. Герметично закатайте крышкой, переверните банку вверх дном и плотно укутайте одеялом. Оставьте настаиваться при комнатной температуре до полного остывания (около суток). Храните в прохладном темном месте.

Ранее мы готовили хрустящие корнишоны в маринаде. Простая закатка на зиму!

помидоры
чеснок
соленья
закатки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
