Маринованные помидоры в «снегу»! Взрывная закатка на зиму

Маринованные помидоры в «снегу»! Взрывная закатка, которая не оставит равнодушным ни одного гурмана! Идеальное сочетание сочных помидоров, острого чеснока и ароматных специй. Эти помидоры исчезают со стола первыми — хрустящие, пикантные и невероятно аппетитные. Закрывайте сразу несколько банок — такой деликатес не залеживается!

Ингредиенты на 1,5-литровую банку

Помидоры — 600–700 г

Чеснок — 7-8 крупных зубчиков

Укроп свежий — 1 пучок

Лавровый лист — 2 шт.

Перец душистый горошком — 2 шт.

Перец черный горошком — 1/2 ч. л.

Гвоздика — 2 шт.

Соль каменная — 1 ст. л.

Сахар — 2 ст. л.

Уксус 9% — 2 ч. л.

Приготовление

На дно чистой стерилизованной банки уложите лавровый лист, душистый перец, гвоздику и часть укропа. Помидоры вымойте, обсушите. Чеснок очистите и нарежьте пластинами или натрите на крупной терке. Укладывайте помидоры слоями, пересыпая каждый слой пластинами чеснока и веточками укропа. Сверху добавьте черный перец горошком. Залейте содержимое банки крутым кипятком, накройте прокипяченной крышкой и оставьте на 20 минут для прогревания. Слейте воду в кастрюлю, доведите до кипения. В банку насыпьте соль, сахар и уксус. Залейте кипящим маринадом до самого верха. Герметично закатайте крышкой, переверните банку вверх дном и плотно укутайте одеялом. Оставьте настаиваться при комнатной температуре до полного остывания (около суток). Храните в прохладном темном месте.

