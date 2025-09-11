Маринованная свекла на зиму: рецепт, который станет вашим фаворитом

Маринованная свекла, приготовленная в августе, становится вкуснейшей заготовкой на зиму, которую с удовольствием едят и взрослые, и дети. Эта закуска сохраняет яркий цвет и приятную хрустящую текстуру, идеально дополняя мясные блюда и салаты. Простой рецепт с минимальным набором ингредиентов позволяет получить результат, который превосходит магазинные аналоги.

800 г свеклы отваривают до готовности, очищают и нарезают кубиками. Раскладывают по стерильным банкам. Для маринада 500 мл воды кипятят с 8 г соли и 10 г сахара, добавляют 60 мл уксуса и 3 горошины черного перца. Горячим маринадом заливают свеклу, сразу закатывают крышками. Банки переворачивают, укутывают и оставляют до полного остывания. Хранят в прохладном темном месте. Через 2 недели свекла полностью готова к употреблению.

