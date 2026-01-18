Маринад, который меняет все: взбиваю клюкву с апельсином и медом. Курица получается невероятно нежной

Весь секрет этого блюда — в волшебном маринаде-пюре. Клюква и апельсин, взбитые в блендере, создают не просто соус, а активную ферментную среду, которая за час делает куриное мясо невероятно нежным, сочным и пропитанным ароматами.

Для маринада в чашу блендера кладу свежую или замороженную клюкву (3 ст. л.), очищенную половинку апельсина (вместе с мякотью и соком), оливковое масло (2 ст. л.), жидкий мед (2 ст. л.), соль (1 ч. л.) и сушеный базилик (1 ч. л.). Взбиваю все до состояния однородного, немного пенистого пюре. Куриные бедра (1 кг) промываю, обсушиваю бумажным полотенцем и складываю в глубокую миску или пакет для запекания. Заливаю бедра приготовленным маринадом, хорошо перемешиваю, чтобы каждый кусочек был покрыт. Убираю в холодильник минимум на 1 час (можно на ночь). Разогреваю духовку до 180 °C. Маринованные бедра перекладываю в жаропрочную форму вместе со всеми остатками маринада. Накрываю форму плотно фольгой и отправляю в духовку на 30–35 минут. Затем снимаю фольгу. Смазываю курицу сверху дополнительной столовой ложкой меда для глянца. В форму вокруг курицы выкладываю дольки от оставшейся половины апельсина, свежую клюкву (50 г) и несколько веточек свежего розмарина (3 шт.). Возвращаю форму в духовку уже без фольги еще на 25–30 минут, пока курица не покроется красивой золотисто-карамельной корочкой, а апельсины и клюква не запекутся. Перед подачей удаляю запеченные, почерневшие веточки розмарина и украшаю блюдо свежими. Подаю горячим.

