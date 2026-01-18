Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 07:15

Маринад, который меняет все: взбиваю клюкву с апельсином и медом. Курица получается невероятно нежной

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Весь секрет этого блюда — в волшебном маринаде-пюре. Клюква и апельсин, взбитые в блендере, создают не просто соус, а активную ферментную среду, которая за час делает куриное мясо невероятно нежным, сочным и пропитанным ароматами.

Для маринада в чашу блендера кладу свежую или замороженную клюкву (3 ст. л.), очищенную половинку апельсина (вместе с мякотью и соком), оливковое масло (2 ст. л.), жидкий мед (2 ст. л.), соль (1 ч. л.) и сушеный базилик (1 ч. л.). Взбиваю все до состояния однородного, немного пенистого пюре. Куриные бедра (1 кг) промываю, обсушиваю бумажным полотенцем и складываю в глубокую миску или пакет для запекания. Заливаю бедра приготовленным маринадом, хорошо перемешиваю, чтобы каждый кусочек был покрыт. Убираю в холодильник минимум на 1 час (можно на ночь). Разогреваю духовку до 180 °C. Маринованные бедра перекладываю в жаропрочную форму вместе со всеми остатками маринада. Накрываю форму плотно фольгой и отправляю в духовку на 30–35 минут. Затем снимаю фольгу. Смазываю курицу сверху дополнительной столовой ложкой меда для глянца. В форму вокруг курицы выкладываю дольки от оставшейся половины апельсина, свежую клюкву (50 г) и несколько веточек свежего розмарина (3 шт.). Возвращаю форму в духовку уже без фольги еще на 25–30 минут, пока курица не покроется красивой золотисто-карамельной корочкой, а апельсины и клюква не запекутся. Перед подачей удаляю запеченные, почерневшие веточки розмарина и украшаю блюдо свежими. Подаю горячим.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Проверено редакцией
Читайте также
Что ели в блокадном Ленинграде, кроме хлеба: рацион и воспоминания выживших
Семья и жизнь
Что ели в блокадном Ленинграде, кроме хлеба: рацион и воспоминания выживших
Куриный суп как из ресторана: секреты насыщенного вкуса, которые легко повторить дома
Общество
Куриный суп как из ресторана: секреты насыщенного вкуса, которые легко повторить дома
Без ананасов и без грибов: сочное куриное филе под необычной луковой шапкой — на обед или ужин
Общество
Без ананасов и без грибов: сочное куриное филе под необычной луковой шапкой — на обед или ужин
Простой рецепт домашнего цезаря: получается не хуже ресторанного
Общество
Простой рецепт домашнего цезаря: получается не хуже ресторанного
Мировой супчик из риса и курицы: вкусный и простой — все просят добавки
Общество
Мировой супчик из риса и курицы: вкусный и простой — все просят добавки
еда
рецепты
курица
апельсины
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЕС болельщики забросали полицейских тяжелыми предметами перед матчем
В Германии потребовали выгнать американские войска из-за одной фразы Трампа
Боец «Азова» признался в убийстве женщины за пророссийские взгляды
Вылетевшие из Сочи в Кемерово пассажиры оказались в Барнауле
Крещенский пост: свекольный салат с секретным ингредиентом за 15 минут
Блокадный быт: буржуйки, вода, кипяток и одежда в осажденном Ленинграде
В Петербурге зажгут огонь на Ростральных колоннах
Онищенко рассказал, с какими заболеваниями нельзя купаться в проруби
Гадания на Крещение: самые сильные обряды в ночь на 19 января
Культуролог объяснила популярность крещенских купаний среди зумеров
Пропускающим обед работникам пригрозили серьезными последствиями
Пять законных причин не выйти на работу: что говорить начальнику, советы
«Солнцепек» сжигает ВСУ, блэкаут в Киеве: новости СВО к утру 18 января
Вымирающих животных нашли в пещерах Свердловской области
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 18 января: инфографика
Сенатор раскрыл, какие способы обмана начали комбинировать мошенники
В рядах ВСУ появились наземные роботы из-за острой нехватки бойцов
Пять туристов в Альпах стали жертвами лавин
Российские силовики раскрыли, кого ВСУ начали перебрасывать под Харьков
Дмитриев посоветовал Каллас писать посты в X без алкоголя
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.