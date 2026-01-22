Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 12:49

Марганцовка + хозяйственное мыло: волшебный дуэт для сияющих кухонных полотенец

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Есть проверенный бабушкин способ, возвращающий текстилю первозданную чистоту без дорогих средств. Сочетание марганцовки и хозяйственного мыла справляется с застарелыми пятнами так, что результат впечатляет даже скептиков.

Для начала готовят основу: треть бруска хозяйственного мыла натирают на тёрке и полностью растворяют в девяти литрах горячей воды, добиваясь однородной консистенции. В отдельном стакане разводят марганцовку до лёгкого розового оттенка — важно не сделать раствор слишком насыщенным. Розовый раствор аккуратно вливают в мыльную воду и тщательно перемешивают.

В получившуюся жидкость погружают загрязнённые полотенца и оставляют на час, предварительно накрыв ёмкость для создания герметичности — подойдёт пищевая плёнка или крышка. После замачивания текстиль стирают привычным способом: вручную или в машинке с порошком. Въевшиеся пятна исчезают без следа, а ткань выглядит заметно свежее и светлее. Окислительные свойства марганцовки в паре с жирорасщепляющим действием мыла творят настоящую магию, возвращая полотенцам первозданный вид.

Ранее сообщалось, что со временем даже лучшая чугунная сковородка покрывается плотным нагаром, который, кажется, невозможно удалить. Но есть простой способ, доступный каждому, и он действительно работает. Метод помогает вернуть посуде чистый вид без долгого кипячения и агрессивной химии.

