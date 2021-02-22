Малышева рассказала о пережившем четыре клинических смерти тюменце

Телеведущая Елена Малышева поделилась историей Владимира Казанцева из Тюмени, который четыре раза за час пережил клиническую смерть.
57-летний тюменец почувствовал себя плохо в декабре 2019 года,
Пока тюменца спускали на носилках с шестого этажа, у него остановилось сердце. Врачи реанимировали его прямо в подъезде. В машине сердце мужчины вновь перестало работать, и снова медикам удалось запустить орган. Третий раз сердце остановилось в приёмном отделении, в четвёртый — в реанимации.
Мужчина умирал четыре раза и четыре раза за этот день его спасали потрясающие доктора, — подчеркнула телеведущая.
По словам Малышевой, история закончилась хорошо. Мужчину поставили на ноги.
Ранее NEWS.ru писал о москвиче, пять раз побывавшем в состоянии клинической смерти за ночь.