В Москве мужчина выжил после пяти клинических смертей за ночь

https://static.news.ru/photo/c9574520-7076-11eb-866b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московским медикам удалось спасти 47-летнего мужчину, перенёсшего пять клинических смертей за одну ночь, при этом три из них он перенёс ещё до того, как попал в больницу.

Мужчина почувствовал сильную боль в области сердца и сразу вызвал скорую помощь. Как сообщает Telegram-канал комплекса социального развития Москвы, медики подоспели как раз к тому времени, когда у него наступила первая клиническая смерть.

По дороге в медучреждение у пациента ещё дважды останавливалось сердце, но врачи смогли его реанимировать. Четвёртый раз сердце у мужчины остановилось сразу после госпитализации, в пятый — уже на операционном столе.

Медикам снова удалось вернуть его к жизни и успешно завершить операцию — они открыли артерию, которая снабжает кровью сердце, и установили в неё специальный тент, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время состояние пациента стабильно, он идёт на поправку.

Как сообщал NEWS.ru, создатель и фронтмен группы «Звуки Му» Пётр Мамонов рассказал, как в 25 лет пережил клиническую смерть, когда стал участником пьяной драки. В результате он потерял много крови и провёл 40 дней в коме.