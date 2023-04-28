Малышева рассказала, как вычислить генетическое заболевание, лизнув ребенка Малышева рассказала, что соленый привкус кожи ребенка говорит о муковисцидозе

Фото: Tatiana Morozova/Russian Look/Global Look Press

Соленый привкус кожи ребенка говорит о генетическом заболевании под названием муковисцидоз, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что при этой болезни ребенок не может нормально потеть.

Дети не должны быть солеными на вкус. Это бытовой диагноз муковисцидоза. Опасность в том, что все секреты густые. Хуже всего, если такой густой секрет в легких — мокрота не отходит, и у этих детей развиваются тяжелые пневмонии, — сказала Малышева.

Кроме того, при муковисцидозе детям часто тяжело дышать, так как нет фермента, который помогает легким работать правильно и выводить мокроту.

По словам телеведущей, при выявлении в раннем возрасте врожденная генетическая болезнь поддается лечению, так что нужно обращаться к врачу как можно раньше. Для лечения в больнице у ребенка возьмут потовую пробу.

Ранее Малышева объяснила, что взрослым не стоит целовать младенцев, так как непривитые неврожденные могут заразиться. По ее словам, для детей до двух лет такие заболевания, как грипп, смертельно опасны.