Малышева назвала лучший низкокалорийный десерт Малышева назвала сорбет лучшим низкокалорийным десертом

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Сорбет является лучшим низкокалорийным десертом, который станет хорошей заменой мороженому, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что в сорбете отсутствует жир, который в сочетании с сахаром моментально откладывается в организме.

Лучший десерт на свете — 105 ккал — сорбет. <...> Это простое блюдо, которое можно сделать дома. [В нем нет жиров], а весь жир, который мы съедим с сахаром, он сразу отложится, — сказала Малышева.

Она отметила, что для приготовления сорбета дома понадобится сахар, вода и фруктовый сок. Ингредиенты нужно тщательно перемещать, например блендером, и поставить в морозилку.

Ранее терапевт-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, что лучшим мороженым считается домашнее, так как в десерт можно добавить творог, сметану и большое количество ягод или фруктов. Таким образом, мороженое не только поможет охладиться в жару, но и обеспечит организм витаминами из ягод и белками из кисломолочных продуктов. Королева отметила, что в состав магазинного мороженого могут входить усилители вкуса и трансжиры, опасные для сердечно-сосудистой системы.