Диетолог назвала самое полезное мороженое Диетолог Королева назвала домашнее мороженое наиболее полезным для здоровья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Домашнее мороженое, приготовленное из натуральных продуктов, является самым полезным для здоровья, рассказала в беседе с «Москвой 24» врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. По ее словам, в состав лакомства можно включить разнообразные ягоды или фрукты.

Самое полезное мороженое — то, которое делается в домашних условиях. Если оно будет приготовлено из натуральных продуктов, то не принесет вреда нашему организму, — подчеркнула врач.

Она рассказала, что в домашнее мороженое можно добавить творог, сметану, большое количество ягод или фруктов. Все это нужно измельчить при помощи блендера до однородной консистенции и заморозить. Такой продукт не только поможет охладиться в летнюю жару, но и обеспечит организм витаминами из ягод и белками из кисломолочных продуктов.

Наиболее вредным мороженым диетолог назвала магазинное, в состав которого могут входить усилители вкуса и трансжиры, опасные для сердечно-сосудистой системы из-за способности накапливать «плохой» холестерин. Кроме того, трансжиры обладают проонкологическим действием, предупредила медик.

Ранее врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала, что потратить калории от съеденной порции мороженого поможет физическая активность — ходьба, плавание, спортивные тренировки и даже работа в огороде.