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27 июля 2026 в 04:45

Мальва с цветами, как пионы: цветет с июля до сентября соцветиями до 12 см — для цветущей стены

Фото: D-NEWS.ru
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Шток-роза пионовидная — это двулетнее растение, которое способно кардинально преобразить сад благодаря своим невероятно крупным, до 12 см в диаметре, густомахровым соцветиям, которые по форме и пышности напоминают пионы.

Мощные прямостоячие цветоносы достигают высоты 2 метров, и на одном стебле может распускаться до 20–30 крупных махровых цветков белого, розового, малинового, желтого или бордового оттенков, которые цветут последовательно снизу вверх, продлевая декоративность с июля до сентября, а иногда и до октября при благоприятной погоде. Это растение идеально подходит для создания живых изгородей, для декорирования заборов и стен, а также для заднего плана цветников, где оно создает эффект цветущей стены.

Шток-роза предпочитает солнечные места, защищенные от сильных ветров, и плодородные, хорошо дренированные почвы, хотя может расти и на более бедных грунтах. Она засухоустойчива и не требует частых поливов, а ее прочные стебли не нуждаются в подвязке.

Ранее был назван цветок, который можно посеять в июле: всходит за неделю, цветет оранжевыми солнцами до ноября.

Проверено редакцией
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