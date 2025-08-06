Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Малосольные кабачки вкуснее огурцов за 30 минут! Быстрая закуска в августе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Малосольные кабачки — хрустящая летняя закуска за 30 минут. Когда внезапно нагрянули гости или просто хочется чего-то легкого и освежающего, эта закуска становится настоящей палочкой-выручалочкой! Молодые кабачки с пикантным чесночным маринадом — сочетание, от которого невозможно оторваться. А самое приятное — готовится всё элементарно и практически без вашего участия!

Берем 2 молодых кабачка с тонкой кожицей — важно, чтобы внутри не было крупных семян. Нарезаем их продолговатыми ломтиками толщиной около 5 мм — можно сделать кружочки или соломку, как вам больше нравится. В полиэтиленовый пакет (лучше взять плотный, для заморозки) выкладываем кабачки, добавляем 2 ст. л. растительного масла, 2 ст. л. яблочного уксуса, 1 ч. л. сахара, ½ ч. л. соли, ½ ч. л. перца и 2-3 измельченных зубчика чеснока. Завязываем пакет, оставив внутри воздух, и энергично встряхиваем несколько раз, чтобы все ломтики равномерно покрылись маринадом. Отправляем в холодильник — уже через 20 минут можно пробовать! Но если хотите более насыщенный вкус, оставьте на 2–3 часа или даже на ночь.

Главный секрет успеха — в молодых кабачках и правильном балансе кислого и сладкого в маринаде. Подавать лучше охлажденными, посыпав свежей зеленью. Эти кабачки хороши как самостоятельная закуска, так и в качестве гарнира к шашлыку или жареному мясу.

Ранее сообщалось о двух лучших рецептах маринованных огурцов на зиму — по-польски и по-фински!

кабачки
рецепты
кулинария
домашние заготовки
Мария Левицкая
М. Левицкая
