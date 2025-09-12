Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 07:49

Маленький балкон — большой уют: простые способы преображения

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Преображение маленького балкона в уютное пространство требует грамотного планирования и использования компактных решений. Даже на нескольких квадратных метрах можно создать функциональную и комфортную зону для отдыха. Правильный выбор мебели, цветовой гаммы и декора позволяет визуально расширить пространство и наполнить его атмосферой тепла.

Используйте складную или подвесную мебель, которая не загромождает пространство. Вертикальное озеленение с помощью кашпо освобождает полезную площадь пола. Светлые тона в отделке визуально расширяют пространство, а текстиль в теплых оттенках создает уют. Встроенные системы хранения под сиденьями и полки до потолка помогают поддерживать порядок. Теплое освещение и несколько декоративных подушек завершают образ. Даже минимальные изменения способны преобразить балкон до неузнаваемости.

Ранее также сообщалось о том, какое покрытие выбрать на пол во время ремонта. Если вы хотите экономный, практичный и красивый пол, вам может подойти виниловая плитка. Изучите ее преимущества и делайте взвешенный выбор.

