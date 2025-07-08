Макароны с сосисками и нутом на одной сковороде! Вкуснятина на скорую руку! Эта паста выглядит как что-то сложное, но на деле — проще некуда. Берем обычные сосиски, банку нута, томаты, лук и макароны. Всё жарится, тушится и мешается в одной посуде. Получается густой, насыщенный соус, в который макароны просто просятся сами.
Ингредиенты
- Сосиски — 4 шт.
- Лук — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Нут консервированный — 1 банка
- Томаты в собственном соку — 1 банка
- Макароны (ракушки или любые) — 450 г
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Черный перец — по вкусу
- Сыр твердый — по желанию
Приготовление
- Нарежь сосиски и обжарь до румяности. Добавь масло, натертые морковь и лук, измельченный чеснок и обжарь, добавь макароны, влей воду, перемешай и туши 10 минут. Влей нут, добавь томаты. Туши еще 5 минут.
- Перемешай пасту с соусом, добавь воду при необходимости. Подавай с сыром и каплей масла.
Ранее мы готовили картошку с рисовыми ежиками в томатном соусе. Быстро и на одной сковороде!