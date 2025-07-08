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08 июля 2025 в 12:00

Макароны с сосисками и нутом на одной сковороде! Вкуснятина на скорую руку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Макароны с сосисками и нутом на одной сковороде! Вкуснятина на скорую руку! Эта паста выглядит как что-то сложное, но на деле — проще некуда. Берем обычные сосиски, банку нута, томаты, лук и макароны. Всё жарится, тушится и мешается в одной посуде. Получается густой, насыщенный соус, в который макароны просто просятся сами.

Ингредиенты

  • Сосиски — 4 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Нут консервированный — 1 банка
  • Томаты в собственном соку — 1 банка
  • Макароны (ракушки или любые) — 450 г
  • Оливковое масло — 1 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Черный перец — по вкусу
  • Сыр твердый — по желанию

Приготовление

  1. Нарежь сосиски и обжарь до румяности. Добавь масло, натертые морковь и лук, измельченный чеснок и обжарь, добавь макароны, влей воду, перемешай и туши 10 минут. Влей нут, добавь томаты. Туши еще 5 минут.
  2. Перемешай пасту с соусом, добавь воду при необходимости. Подавай с сыром и каплей масла.

Ранее мы готовили картошку с рисовыми ежиками в томатном соусе. Быстро и на одной сковороде!

макароны
паста
сосиски
нут
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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