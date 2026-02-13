Веганский кебаб в аэрогриле: хрустящая корочка

Мечтаете о кебабе на каждый день? Веганский кебаб из нута и кокоса — это взрыв вкусов без компромиссов для здоровья. Просто и аппетитно.

Ингредиенты (на 4 порции): 400 г консервированного нута, 200 мл кокосового молока, 2 кабачка, 1 баклажан, 2 помидора, 1 ч. л. карри, 1 ч. л. куркумы, соль, 2 ст. л. растительного масла.

Смешайте нут с кокосовым молоком, специями и размять вилкой в пасту. Нарежьте кабачки и баклажаны кружками, томаты дольками. Смажьте шампуры пастой, чередуйте с овощами. Жарьте в аэрогриле 15 минут при 180 градусах или на мангале.

Такой веганский кебаб украсит любой стол. Полезный, яркий и сытный — экспериментируйте с соусами!

Калорийность: 290 ккал на 100 г.

