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14 июля 2025 в 10:01

Макароны с курицей на сковороде, чтобы вкусно и не напрягаться

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Макароны с курицей и овощами на сковороде — это как раз тот вариант, когда хочется приготовить что-то быстрое, яркое и сытное, не заморачиваясь. Такой ужин или обед под силу даже новичкам на кухне.

Набор овощей и макарон можно менять по своему вкусу — подойдут любые сезонные овощи и любимая форма пасты. Курица тоже универсальна: берите филе, ножки или крылья, главное — нарезать их кусочками примерно одного размера.

Попробуйте приготовить — такой рецепт точно станет вашим спасением в будни.

Ингредиенты

  • Курица — 250 г
  • Макароны — 150 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Перец болгарский — 1/2 шт.
  • Помидор — 1 шт.
  • Сельдерей (черешок) — 1 шт.
  • Зелень — по вкусу
  • Чеснок — по вкусу
  • Соль, специи — по вкусу

Как готовить:

  1. На разогретой сковороде спассеруйте лук, через пару минут добавьте морковь кубиками и обжаривайте вместе еще 2–3 минуты. Параллельно поставьте воду для макарон.
  2. Курицу нарежьте на небольшие кусочки, выложите в сковороду к овощам и жарьте под крышкой на среднем огне 10 минут.
  3. Добавьте нарезанный сельдерей, снова накройте крышкой.
  4. Через 5 минут положите болгарский перец. Макароны сварите до полуготовности и слейте воду.
  5. Добавьте макароны в сковороду, сверху — нарезанный или натертый помидор без кожицы.
  6. Приправьте солью, специями по вкусу (отлично подойдет паприка). Перемешайте и готовьте еще 5–7 минут, чтобы паста пропиталась соками курицы и овощей.
  7. Перед подачей посыпьте зеленью.

Простое и насыщенное блюдо готово. Готовьте, пробуйте и делитесь с близкими — и уж точно никто не останется голодным.

Когда времени в обрез, а гости уже на пороге, выручат эти нежные овощные котлетки. Они готовятся из простых ингредиентов, которые найдутся в каждом доме.

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кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
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