Макароны с курицей на сковороде, чтобы вкусно и не напрягаться

Макароны с курицей на сковороде, чтобы вкусно и не напрягаться

Макароны с курицей и овощами на сковороде — это как раз тот вариант, когда хочется приготовить что-то быстрое, яркое и сытное, не заморачиваясь. Такой ужин или обед под силу даже новичкам на кухне.

Набор овощей и макарон можно менять по своему вкусу — подойдут любые сезонные овощи и любимая форма пасты. Курица тоже универсальна: берите филе, ножки или крылья, главное — нарезать их кусочками примерно одного размера.

Попробуйте приготовить — такой рецепт точно станет вашим спасением в будни.

Ингредиенты

Курица — 250 г

Макароны — 150 г

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Перец болгарский — 1/2 шт.

Помидор — 1 шт.

Сельдерей (черешок) — 1 шт.

Зелень — по вкусу

Чеснок — по вкусу

Соль, специи — по вкусу

Как готовить:

На разогретой сковороде спассеруйте лук, через пару минут добавьте морковь кубиками и обжаривайте вместе еще 2–3 минуты. Параллельно поставьте воду для макарон. Курицу нарежьте на небольшие кусочки, выложите в сковороду к овощам и жарьте под крышкой на среднем огне 10 минут. Добавьте нарезанный сельдерей, снова накройте крышкой. Через 5 минут положите болгарский перец. Макароны сварите до полуготовности и слейте воду. Добавьте макароны в сковороду, сверху — нарезанный или натертый помидор без кожицы. Приправьте солью, специями по вкусу (отлично подойдет паприка). Перемешайте и готовьте еще 5–7 минут, чтобы паста пропиталась соками курицы и овощей. Перед подачей посыпьте зеленью.

Простое и насыщенное блюдо готово. Готовьте, пробуйте и делитесь с близкими — и уж точно никто не останется голодным.

Когда времени в обрез, а гости уже на пороге, выручат эти нежные овощные котлетки. Они готовятся из простых ингредиентов, которые найдутся в каждом доме.