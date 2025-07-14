Макароны с курицей на сковороде, чтобы вкусно и не напрягаться

Макароны с курицей и овощами на сковороде — это как раз тот вариант, когда хочется приготовить что-то быстрое, яркое и сытное, не заморачиваясь. Такой ужин или обед под силу даже новичкам на кухне.
Набор овощей и макарон можно менять по своему вкусу — подойдут любые сезонные овощи и любимая форма пасты. Курица тоже универсальна: берите филе, ножки или крылья, главное — нарезать их кусочками примерно одного размера.
Попробуйте приготовить — такой рецепт точно станет вашим спасением в будни.
Ингредиенты
- Курица — 250 г
- Макароны — 150 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Перец болгарский — 1/2 шт.
- Помидор — 1 шт.
- Сельдерей (черешок) — 1 шт.
- Зелень — по вкусу
- Чеснок — по вкусу
- Соль, специи — по вкусу
Как готовить:
- На разогретой сковороде спассеруйте лук, через пару минут добавьте морковь кубиками и обжаривайте вместе еще 2–3 минуты. Параллельно поставьте воду для макарон.
- Курицу нарежьте на небольшие кусочки, выложите в сковороду к овощам и жарьте под крышкой на среднем огне 10 минут.
- Добавьте нарезанный сельдерей, снова накройте крышкой.
- Через 5 минут положите болгарский перец. Макароны сварите до полуготовности и слейте воду.
- Добавьте макароны в сковороду, сверху — нарезанный или натертый помидор без кожицы.
- Приправьте солью, специями по вкусу (отлично подойдет паприка). Перемешайте и готовьте еще 5–7 минут, чтобы паста пропиталась соками курицы и овощей.
- Перед подачей посыпьте зеленью.
Простое и насыщенное блюдо готово. Готовьте, пробуйте и делитесь с близкими — и уж точно никто не останется голодным.
Когда времени в обрез, а гости уже на пороге, выручат эти нежные овощные котлетки. Они готовятся из простых ингредиентов, которые найдутся в каждом доме.