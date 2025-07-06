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06 июля 2025 в 00:09

Макароны с курицей и кабачком: все в одной сковороде — проще некуда

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт макарон с курицей и кабачками — настоящее спасение для тех, кто ценит время и вкус. Все готовится в одной сковороде за несколько минут — проще некуда.

Блюдо получается невероятно ароматным: курица остается сочной, кабачки придают свежесть, а макароны пропитываются всеми вкусами. Это идеальный вариант для быстрого ужина — минимум посуды, максимум вкуса!

Нарежьте 300 г куриного филе кубиками, обжарьте на растительном масле до золотистой корочки, затем добавьте 1 нарезанный кубиками кабачок и 1 измельченный лук. Когда овощи подрумянятся, всыпьте 200 г макарон (лучше коротких, типа пенне), залейте 500 мл кипятка, добавьте соль, перец и любимые специи.

Накройте крышкой и тушите на среднем огне 15 минут, периодически помешивая. В конце добавьте 2 измельченных зубчика чеснока и 50 г тертого сыра, дайте сыру расплавиться.

Подавайте сразу, украсив зеленью, — ваши домочадцы будут в восторге от такого сытного и простого блюда.

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макароны
курица
кабачки
рецепты
Дарья Иванова
Д. Иванова
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